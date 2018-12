​Helicóptero do INEM sofreu “impacto sem probabilidade de sobrevivência” dos tripulantes

O helicóptero do INEM, que se despenhou-se no sábado, em Valongo, colidiu com uma torre de transmissão de rádio, um “impacto sem probabilidade de sobrevivência”, avança o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

"A violência do impacto associada à posição invertida da aeronave no momento do choque com o solo, não deixaram espaço útil de sobrevivência para os ocupantes. Adicionalmente, as forças de desaceleração excederam largamente as tolerâncias humanas, sendo o acidente classificado como de impacto sem probabilidade de sobrevivência", referem os peritos numa nota informativa a que a Renascença teve acesso.



O desastre aconteceu no sábado, 15 de dezembro, e provocou a morte aos quatros tripulantes do aparelho: dois pilotos, um médico e uma enfermeira.

O helicóptero colidiu, "às 18h40", com uma torre de transmissão de rádio" de 66 metros de altura, na serra de Santa Justa, em Valongo, segundo o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves.

O acidente aconteceu apenas cinco minutos depois de levantar voo do heliporto de Massarelos, no Porto, na viagem de regresso á base em Macedo de Cavaleiros.

As pás do rotor principal do aparelho colidiram com o mastro da antena e com as espias superiores de aço. "A cabine do helicóptero colidiu ainda com outras duas espias de travamento da torre".

Após o violento impacto, o "heli" do INEM "descreveu uma trajetória balística em rotação lenta" e despenhou-se "no terreno a 384 metros após o impacto inicial com o mastro da antena".

O GPIAAF não conseguiu determinar se, no dia do acidente, a torre tinha ou não a luz de sinalização obrigatória. "Esta infraestrutura estava licenciada e foi dotada de equipamento de balizagem luminosa no seu topo. Nesta fase da investigação, não é claro se esta balizagem estava operacional no momento do acidente."

"A dinâmica do acidente levou a uma distribuição de destroços por uma área superior a 24.600 m2", refere o GPIAAF.

Não foram encontrados "indícios de explosão ou incêndio" do helicóptero do INEM antes ou depois da colisão com a torre de rádio, adiantam os peritos.

O sistema de localização de emergência da aeronave foi "ativado automaticamente" com o impacto do aparelho na torre ou no solo, "não sendo no entanto possível localizar os destroços da aeronave através do sinal deste equipamento, provavelmente, devido à antena do sistema ter ficado danificada e sem ligação à aeronave e equipamento".

Após conclusão da investigação e do procedimento de audiência prévia às partes relevantes, o GPIAAF publicará o relatório final sobre a tragédia de Valongo.