Camionista tentou violar francesa. Foi condenado a pena suspensa

O Tribunal da Feira condenou esta quarta-feira a dois anos e dois meses de prisão, com pena suspensa, um motorista por ter tentado violar uma turista francesa que estava a pedir boleia para Lisboa.

Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente disse que foram dados como provados todos os factos que constavam da acusação.

O arguido foi condenado a dois anos de prisão, por um crime de coação sexual na forma tentada, e um ano e dois meses, por um crime de roubo.

Em cúmulo jurídico, foi-lhe aplicada uma pena única de dois anos e dois meses de prisão.

Não obstante a gravidade dos factos, o coletivo de juízes teve em conta que o arguido não possuía antecedentes criminais para suspender a pena.

Durante o julgamento, que foi realizado à porta fechada, a magistrada referiu que o arguido negou ter tentado abusar da ofendida, adiantando que puxou a mesma pelo braço para fora do camião, porque aquela estava sempre a tirar fotografias.

No entanto, o tribunal considerou que esta versão dos factos apresentava-se "inverosímil e contrária às regras do normal acontecer", não tendo sido corroborada por qualquer outro meio de prova.

"Por outro lado, não se descortina qualquer motivo para que uma mulher de 23 anos de nacionalidade francesa que se encontrava em Portugal em turismo não conhecendo o arguido fosse inventar tal história", afirmou a juíza.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), os factos ocorreram na manhã de 20 de julho de 2017.

A rapariga francesa encontrava-se na área de serviço de Santo Ovídeo, em Vila Nova de Gaia, com um cartaz a pedir boleia para Lisboa, quando apareceu o arguido, que se ofereceu para a levar no seu camião.

No caminho, o arguido saiu da autoestrada em direção à zona industrial de Pigeiros, em Santa Maria da Feira, e parou a viatura num local ermo, dizendo que precisava de fazer uma pausa.

Logo depois, diz o MP, o arguido puxou a cortina tapando a janela do para-brisas do camião e sentou-se sobre as pernas da ofendida, agarrando-a com força com a intenção de a obrigar a sujeitar-se a atos sexuais.

O MP conta que a ofendida gritou a pedir auxílio, tendo conseguido agarrar numa pequena faca que estava na sua bolsa e que empunhou na direção do arguido.

Nesta altura, o motorista abriu a porta do camião e deu-lhe um pontapé que a fez cair de costas no chão, ausentando-se do local com o telemóvel da ofendida, refere a acusação.