Estado gastou quase 17 mil milhões com os bancos desde 2008

Desde a crise, o Estado já gastou com os bancos quase 17 mil milhões de euros. É praticamente o dobro do que vai transferir no próximo ano para o Serviço Nacional de saúde.

É o que avança o Tribunal de Contas, no relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2017. Nos últimos nove anos, entre 2008 e 2017, a despesa pública com o sector financeiro chegou aos 16.750 milhões de euros.

Só no último ano, a factura do Estado rondou os 2.140 milhões, dinheiro gasto no aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos, créditos, empréstimos e garantias para o BES, e sociedades-veículo do BPN e Banif.

A despesa com a nacionalização do BPN subiu 12% no ano passado e já ultrapassa os 4 mil milhões, acima da injeção de capital colocada na Caixa Geral de Depósitos, em 2017.