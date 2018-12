Polícia croata “caça” imigrantes na fronteira num “jogo” de violência

O Ministério do Interior croata rejeita as alegações de violência de que a polícia local está a ser acusada, afirmando que estes estão apenas a aplicar o princípio da dissuasão, previsto no Tratado de Schengen.

Segundo o Governo croata, que reagiu às alegações de violência em comunicado, foi feita uma investigação aos locais onde as imagens teriam sido feitas e às ações da polícia croata, concluindo-se que as atividades policiais na fronteira com a Bósnia “estão de acordo com a lei”.



A organização Border Violence Monitoring (BVM), que publicou um dos vídeos que demonstram a violência de que os migrantes estão a ser alvo, afirma acreditar na veracidade das imagens pela quantidade imensa de relatos que reiteram as informações dos ataques.



Cooperação

Nos últimos meses, a BVM tem documentado muitos casos que levantam a suspeita de que a polícia de fronteira croata está a cooperar com a polícia eslovena, entregando pessoas a oficiais croatas que os deportam de volta à Sérvia ou Bósnia e Herzegovina, sem que haja intenções de reivindicar asilo a um dos dois países.

Os oficiais obrigam as pessoas a pagar taxas por entrar no país ilegalmente ou fazê-las assinar documentos em idiomas que não falam, o que é contra as diretivas dos procedimentos de asilo da UE. Na Sérvia, muitos relatórios descrevem como aqueles que não podem pagar são encarcerados por até duas semanas.



A Frontex, a Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras, anunciou na quarta-feira que este ano é o que registou menor número de migrantes não autorizados que chegam à Europa em cinco anos.