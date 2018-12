Presidente do Nápoles admite perder Koulibaly, mas só no verão

O presidente do Nápoles, Aurelio De Laurentiis, assume que pode perder Kalidou Koulibaly no verão, em entrevista ao "Corriere de Mezzogio". No entanto, frisa que o central senegalês não deixará o clube em janeiro.

"Não vamos vender o Koulibaly em janeiro. Depois, logo se vê", salientou De Laurentiis. "Chegará a altura em que vai aparecer uma oferta daquelas mirabolantes que não vamos poder recusar", acrescentou.

O presidente do Nápoles já sabe o que fará com o dinheiro que receber com a venda de Koulibaly: "Quando assim for vamos agarrar nesse dinheiro e investir de forma criteriosa, como temos feito até agora."

Koulibaly, de 27 anos, é um dos centrais mais cotados do mundo e, por não estar num "colosso" do futebol, também um dos mais cobiçados. O Nápoles pôs-lhe preço e não foi baixo: 100 milhões de euros.