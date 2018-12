Sporting entra mal nos "oitavos" da Challenge Cup de voleibol

O Sporting entrou com o pé esquerdo nos oitavos-de-final da Challenge Cup de voleibol, esta quarta-feira.

Os leões perderam o jogo da primeira mão, diante do Maliye Piyango, na Turquia, por 3-0. O primeiro "set" foi perdido por 26-24 e o segundo por 25-21. O terceiro "set" foi o mais desequilibrado, com 25-20. O melhor em campo para a organização foi Jhon Wendt, dos turcos, com 16 pontos.

O Sporting tentará dar a volta à eliminatória no jogo da segunda mão, a 16 de janeiro, uma quarta-feira, no Pavilhão João Rocha.