José Mourinho reage pela primeira vez à saída do Manchester United

José Mourinho reagiu pela primeira vez, esta quarta-feira, ao seu despedimento do Manchester United, na véspera. O treinador português salientou que essa etapa "é passado" e que tem futuro sem o clube inglês.

Em declarações à Sky Sports, Mourinho salientou que fará agora o mesmo que fez quando deixou o Chelsea, três anos antes:

"Fico com as coisas boas e não digo nada sobre o que aconteceu no clube. Podíamos falar sobre tantas coisas boas e outras não tão boas, mas isso não sou eu. Terminou. O Manchester United tem um futuro sem mim e eu tenho um futuro sem o Manchester United, por isso porque é que eu haveria agora de estar a partilhar os meus sentimentos? Acabou."

Mourinho lembrou que é "muito crítico com treinadores que deixam os clubes e falam sobre detalhes do que aconteceu e de quem tem culpa".

"Isso não sou eu. Só quero fechar este capítulo. Até voltar ao futebol, tenho o direito de viver a minha vida normal. É o que quero fazer. O Manchester United é passado", sublinhou o treinador português.

José Mourinho foi demitido do Manchester United na terça-feira. Esta quarta-feira, o clube inglês anunciou, no site oficial, que Ole Gunnar Solskjaer, antigo jogador dos "red devils", será o treinador interino enquanto decorre o processo de recrutamento de um novo treinador.

Mourinho pede que o deixem em paz



Em comunicado enviado às redações, posterior às declarações à Sky Sports, José Mourinho pediu que o deixem "levar uma vida normal":

"Foi um orgulho imenso trazer o emblema do Manchester United ao peito desde o primeiro momento e sinto que os adeptos do clube sabem disso. Tal como aconteceu nos anteriores clubes, trabalhei com gente maravilhosa e, claro está, a amizade de algumas ficará para sempre."



Mourinho insistiu que gosta de "demonstrar o mais profundo respeito" pelos clubes por que passa, "sem fazer qualquer tipo de comentário".

"Espero que os meios de comunicação respeitem a minha posição e me deixem levar uma vida normal até decidir voltar ao futebol", escreveu.

[notícia atualizada às 17h00]