"Cenas de Deus" - crónicas de um bispo que também é jornalista

A atenção à atualidade informativa é, certamente, uma das marcas de D. Nuno Brás. Bispo auxiliar de Lisboa desde 2011, e um dos responsáveis pela Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais da Conferência Episcopal Portuguesa, já foi correspondente da Renascença em Roma. Foi ali que, em 1999, se doutorou em Teologia Fundamental, na Pontifícia Universidade Gregoriana, com a tese ‘Cristo comunicador perfeito. Leitura teológica para uma investigação interdisciplinar sobre o fenómeno comunicativo’, sob orientação de D. Rino Fisichella, atual presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, no Vaticano.

D. Nuno Brás assegura todas as semanas o espaço "Na Tua Palavra", no jornal diocesano "Voz da Verdade", do Patriarcado de Lisboa, onde escreve a propósito dos mais variados temas. Na última edição, de 16 de dezembro, por exemplo, assinalou os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, lembrando que “os direitos humanos não são uma teoria, um conjunto de bonitas ideias. São uma realidade, de que cada pessoa humana é portadora, pelo simples facto de existir. São o mínimo, abaixo do qual não podemos consentir que alguém possa ser colocado”.

As questões fraturantes e as preocupações do quotidiano marcam muitos dos seus textos, que agora podem ser lidos no livro "Cenas de Deus – Retratos e coisas da vida", publicado pela editora Princípia. Uma obra de “leitura fácil e de conteúdo profundo, que pode muito bem acompanhar o caminho de todo o leitor que não se cansou de fazer duas perguntas: ‘onde está Deus?’ e ‘quem é Deus?’”, sublinha uma nota da editora.

Depois do lançamento em Mafra, no início de dezembro, o livro vai ser apresentado esta quinta-feira, em Lisboa, na paróquia de Santa Joana Princesa, logo após a missa das 18h30.