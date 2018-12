Otávio desfalca FC Porto até ao final de janeiro

O FC Porto revelou, esta quarta-feira, que Otávio sofreu uma rotura muscular na face posterior da coxa direita, no jogo com o Moreirense, referente aos oitavos-de-final da Taça de Portugal. Lesão que dá paragem de seis a oito semanas, ao que Bola Branca apurou, o que significa que o médio brasileiro só voltará aos relvados no final de janeiro.

No site oficial, os dragões também deram conta da lesão sofrida por Danilo, no mesmo jogo. O médio internacional português sofreu uma entorse no tornozelo direito, ficando ainda por apurar o tempo de paragem. No boletim clínico dos campeões nacionais consta também o nome de Aboubakar, que esta quarta-feira realizou tratamento.



Otávio foi substituído aos 12 minutos do jogo com o Moreirense, antes de os dragões operarem a reviravolta. Danilo lesionou-se na segunda parte, após pisar mal a relva. Foi rendido aos 78 minutos por Sérgio Oliveira.

O FC Porto iniciou, esta manhã, a preparação para a receção ao Rio Ave, a contar para a 14.ª jornada do campeonato. Bazoer, que está a contas com um processo disciplinar, continua a trabalhar com a equipa B.

A equipa de Sérgio Conceição volta a treinar na quinta-feira, às 10h30, no Olival, à porta fechada. O campeonato regressa ao Estádio do Dragão no domingo, às 15h00. O FC Porto-Rio Ave terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.