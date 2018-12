Ciberataque a canais diplomáticos da UE revela preocupações com Trump, Rússia e Irão

Milhares de comunicações diplomáticas da União Europeia foram pirateadas por "hackers" ao longo dos últimos anos e estão agora disponíveis na Internet. A revelação é feita esta quarta-feira pelo jornal norte-americano The New York Times e confirmada ao mesmo por fonte da União Europeia, que promete “investigar ativamente o assunto”.

Entre as comunicações pirateadas revela-se, por exemplo, a preocupação da União Europeia com a "imprevisibilidade" da administração de Donald Trump. E ainda quanto a Trump, um outro documento “hackeado” apresenta o Presidente da China, Xi Jinping, a referir-se à estratégia diplomática do Presidente dos EUA com a China como "um jogo de boxe em que não há regras".

Outras preocupações há entre diplomatas da União Europeia que o The New York Times ressalva, entre as quais está o perigo nuclear, quer do Irão, quer da Rússia – e da possibilidade de Moscovo ter deslocado armamento nuclear para a região da Crimeia, considerada de “alto risco" pela União Europeia.

Segundo o The New York Times, o ataque foi detectado pela empresa Area 1, fundada por antigos funcionários da Agência de Segurança Nacional norte-americana, e acredita-se que terá sido perpetrado por "hackers" da Força de Apoio Estratégico do Exército chinês, uma unidade de elite do Governo.