Barcelona tem central do Valência na lista para o mercado de inverno

O Barcelona está muito perto de garantir o empréstimo de Jeison Murillo junto do Valência, de acordo com a rádio catalã "RAC1".

O atual líder da La Liga tem um problema no eixo da defesa. Com as lesões de Umtiti e Vermaelen, o Barcelona fica apenas com Piqué e Lenglet como opções para a posição, pelo que precisa de um terceiro jogador. A solução é Jeison Murillo, cujo empréstimo, até ao final da temporada, o clube "blaugrana" está a negociar com o Valência.

As negociações, segundo a "RAC1", estão em fase avançada e são muito facilitadas pela atual situação de Murillo em Valência. O central de 26 anos só tem três jogos realizados, esta temporada, e segundo a imprensa espanhola não tem grande relação com o treinador, Marcelino García Toral, que não poria entraves à sua saída. Além disso, apesar de ser internacional colombiano, Murillo conta como jogador comunitário.

Chegou a falar-se do interesse do Barcelona em Éder Militão, no entanto, o central portista seria mais difícil - e, provavelmente, mais caro - de adquirir e ocuparia uma vaga de jogador extracomunitário.

Jeison Murillo completou a formação em Espanha, no Granada, e estreou-se como jogador profissional no Cádiz. Desde então, passou pelo Las Palmas, regressou ao granada e ainda brilhou pelo Inter de Milão, o que lhe valeu empréstimo ao Valência, na temporada passada.

Face às boas exibições de Murillo, que ajudou a boa época do Valência, os espanhóis acionaram a opção de compra pelo defesa, fixada em 12 milhões de euros. Porém, a segunda época não está a correr tão bem.