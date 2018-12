Aberta nova bolsa de habitação em Lisboa com rendas entre 126 e 401 euros

Leia também:

A Câmara de Lisboa abre esta quarta-feira nova bolsa ao abrigo do Programa Renda Convencionada, que vai contar com 38 casas com rendas entre os 126 e os 401 euros, disse à agência Lusa fonte do município.

"A Câmara Municipal de Lisboa vai abrir esta quarta-feira, dia 19, mais um concurso para fogos com renda acessível. São 38 casas com valores de arrendamento entre os 126 e os 401 euros, disponibilizadas em diversos pontos da cidade", refere a nota enviada à Lusa.

A 20.ª bolsa aberta ao abrigo deste programa inclui habitações com tipologias entre T1 e T3, nas freguesias de Ajuda, Alvalade, Beato, Campo de Ourique, Marvila, Olivais, Parque das Nações, Santa Maria Maior, São Domingos de Benfica e São Vicente.

As candidaturas para estas casas estão abertas até dia 15 de janeiro e os interessados poderão obter informações através do site do programa.

"Para mais esclarecimentos, os candidatos têm à sua disposição o número de telefone 217989696, ou enviar email para 'rendaconvencionada@cm-lisboa.pt'", acrescenta a nota.

Este concurso vem "no seguimento de mais uma fase de obras de requalificação de imóveis, já terminadas ou em curso, tanto em património disperso como em bairros municipais", é explicado.

Desde que entrou em vigor, em 2013, o Programa Renda Convencionada "já afetou mais de 350 fogos nas diversas bolsas lançadas, envolvendo a sucessiva reabilitação de edificado em toda a cidade", aponta a fonte camarária.

A 19.ª edição do decorreu no mês de outubro.

Na altura, foram colocadas ao abrigo deste programa 21 habituações municipais com tipologias entre T0 e T3, e rendas entre 150 e 500 euros.