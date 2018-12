Centeno sobre greve dos enfermeiros: "Devia ser apenas de último recurso"

Mário Centeno faz novas contas à greve cirúrgica dos enfermeiros e apela ao rigor necessário das contas públicas. Ouvido esta quarta-feira na comissão parlamentar de Trabalho, o ministro das Finanças frisou que a greve é um “mecanismo que devia ser apenas de último recurso”.

“A definição de urgências é muito complexa e eu apelo a que todos tenhamos muita calma na avaliação destas situações, porque os ganhos de curto prazo que todos possamos tirar desta situação terão custos muito significativos para a estabilidade do Serviço Nacional de Saúde, para a credibilidade do Serviço Nacional Saúde e para a qualidade com que ele trata aqueles que mais necessitam do Serviço Nacional de Saúde”, advertiu.

O ministro referiu ainda que “nos hospitais onde tem havido greve dos enfermeiros foram adiadas perto de cinco mil cirurgias” e que “nesse mesmo período, esses mesmos hospitais processaram 2.600 cheques de cirurgia ditos urgentes”.

“É muito importante que todos pensemos o que é que queremos de todas estas circunstâncias e como é que tudo isto se pode tratar ao nível da administração pública. Temos de ser muito rigorosos, temos que enquadrar todas as nossas exigências naquele que é o processo que o país tem percorrido”, sublinhou.

Ambições naturais e legítimas

Mário Centeno considera a greve e a ambição dos enfermeiros perfeitamente natural.

“Dir-me-á que a ambição do lado da classe dos enfermeiros é chegar mais longe”, respondeu a um deputado do PSD. “Eu acho que essa ambição é absolutamente natural. Não tem nenhum problema. Só tem de ser medida, e é função do Governo, com todas as outras questões que o Governo tem que gerir. E é exatamente isso que fazemos”, ressalvou.