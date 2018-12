Olympiacos estará a negociar José Sá com o FC Porto

O Olympiacos está satisfeito com o rendimento de José Sá, emprestado pelo FC Porto, e já estará a negociar com os dragões a aquisição em definitivo do guarda-redes, segundo informa o jornal grego "Sportime".

De acordo com aquela publicação, o português Pedro Martins, treinador da equipa grega, que recentemente eliminou o AC Milan da Liga Europa, terá pedido à direção do Olympiacos que trate de garantir a contratação definitiva de José Sá, cuja vontade será continuar em Atenas. Os dois clubes já terão iniciado conversações pelo guardião de 25 anos.

José Sá conquistou a titularidade com o decorrer da época e, por esta altura, leva 11 jogos consecutivos na equipa inicial. Na época passada, o português realizou 21 jogos pelo FC Porto, tendo mesmo chegado a tirar a titularidade a Iker Casillas, antes de perdê-la de novo na fase final.