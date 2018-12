Barcelona dará prémio de assinatura de 10 milhões a Rabiot

O Barcelona prepara-se para oferecer um prémio de assinatura de aproximadamente 10 milhões de euros a Adrien Rabiot, segundo avança o jornal catalão "Mundo Deportivo", esta quarta-feira.

O médio francês, que termina contrato no final da época, recusou renovar com o Paris Saint-Germain. De acordo com o "Le Parisien", já terá acordo com o Barcelona, para uma transferência, no verão, a custo zero.

Rabiot tem 23 anos, é considerado um dos melhores médios do mundo e, em condições normais, a sua contratação custaria cerca de 50 milhões de euros. Por isso, segundo o "Mundo Deportivo", o Barcelona considera que 10 milhões são um prémio justo para o jogador por assinar sem custos acrescidos, salvo compensações por direitos de formação.

O diário desportivo sublinha, ainda, que a contratação de Rabiot não invalida o interesse do Barcelona em Frenkie De Jong. O Barça considera que médio holandês de 21 anos, do Ajax, é compatível com o francês.