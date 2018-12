Os Bebés do Mar querem continuar a tombar gigantes na Taça de Portugal

O presidente da SAD do Leixões, Paulo Lopo, não quer que a equipa fique pelo apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

Os "Bebés do Mar" vestiram a pele de "tomba-gigantes" e eliminaram o Tondela. Em entrevista a Bola Branca, Paulo Lopo afirma que o Leixões "tem muito ADN de Taça de Portugal". O dirigente assume a ambição de chegar à final do Jamor, "que é o sonho de todos os leixonenses".

"Cada vez que nós fazemos um jogo para a Taça, vem à nossa memória os feitos dos nossos antepassados, e acho que a equipa organiza-se sempre, e acaba por fazer grandes resultados", explica o dirigente.

Braga e FC Porto juntam-se ao FC Porto no lote de apurados. Paulo Lopo não está preocupado com quem poderá calhar no sorteio: "Neste momento todas as equipas que estão em prova já não existe nenhuma equipa fraca. O sonho comanda a vida e o sonho é a possibilidade de ir ao Jamor. É indiferente se vem uma equipa mais forte ou mais fraca."



Promessa de regresso ao principal escalão



Apesar da vitória frente ao Tondela, o Leixões não tem tido grandes resultados na II Liga. Paulo Lopo afirma que a equipa está a recuperar de tempos complicados e promete que o Leixões regressará à I Liga.

"O Leixões atravessou nos últimos anos um período difícil e tem vindo a recuperar lentamente com uma boa recuperação financeira, com ordenados sempre em dia, boa recuperação desportiva. Felizmente, agora as coisas estão num patamar diferente", assume o dirigente.

O campeonato "não tem corrido tão bem" como esperado, também devido a lesões, mas os leixonenses estão "confiantes que daqui para a frente os resultados vão aparecer". "Se a subida não acontecer este ano, pelo menos para o ano o Leixões, tem o meu compromisso que, como presidente, darei tudo o que tiver ao meu alcance para levar o Leixões à I Liga, porque é o verdadeiro lugar do Leixões", conclui Paulo Lopo.