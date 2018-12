Litos perspetiva bom espetáculo entre Sporting e Rio Ave

Litos está à espera de um bom espetáculo de futebol entre Sporting e Rio Ave, nos oitavos-de-final da Taça de Portugal.

As duas equipas têm o mesmo objetivo, tentar chegar à final do Jamor. Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador leonino recorda que Braga e FC Porto tiveram dificuldades. Assim, assume que, "por aquilo que tem sido o percurso no campeonato das duas equipas, é uma perspetiva de um grande jogo" e "ainda mais dificuldades para o Sporting".

"É um facto que o Sporting está num bom momento. Tem também esta infelicidade de não poder contar com alguns jogadores por lesão, como é o caso de Nani, e isso pode também complicar aquilo que são as intenções do Sporting, embora haja no plantel jogadores que possam superar essa ausência. O Rio Ave tem uma frente de ataque de facto muito forte, o Galeno o Vinícius, jogadores extremamente rápidos. Para aquilo que vá ser a postura inicial deste Rio Ave de José Gomes, é dar essa iniciativa ao Sporting e depois sair em transições para que possa surpreender a defensiva leonina", prevê Litos.