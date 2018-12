Mourinho continua a ser um dos treinadores mais valiosos do mundo

Daniel Sá, diretor executivo do IPAM, acredita que José Mourinho continua a ser valioso, mesmo após o despedimento do Manchester United.

O treinador português foi demitido do "gigante" inglês, na terça-feira, após uma sequência de resultados negativos. Apesar disso, Daniel Sá afirma, em declarações a Bola Branca, que Mourinho "continua a fazer parte do grupo muito restrito dos treinadores mais valiosos do mundo".

Para Daniel Sá, Mourinho é valioso "não apenas na sua dimensão desportiva, mas também enquanto marca". "Esse é um patamar de onde José Mourinho dificilmente sairá", sublinha o diretor executivo do IPAM.

O despedimento aconteceu não só pelos maus resultados do Manchester United, como devido a problemas de relacionamento com alguns jogadores, nomeadamente Pogba. O insucesso desportivo pautou as saídas dos últimos clubes por que o treinador passou - United, Chelsea e Real Madrid. Ainda assim, considerando que Mourinho "já funcionou em tempos", Daniel Sá acredita que "poderá voltar a funcionar".

Os três capítulos de maus resultados "deixam-no fragilizado", no entanto, Mourinho continua a ter mercado, segundo Daniel Sá. "A grande maioria dos clubes europeus gostaria de poder contar com um treinador que tem toda a competência técnica e de liderança para um clube e que tem uma marca muito valiosa atrás de si", salienta.