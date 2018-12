​Estudo. 30% dos adolescentes não gosta da escola e 17,9% dizem-se exaustos

O número de jovens que não gosta da escola triplicou nos últimos 20 anos. Um estudo sobre o estilo de vida dos adolescentes portugueses revela que mais de 80% consideram-se felizes, mas dizem-se exaustos e 39% dormem menos de oito horas por dia.



De acordo com o estudo “Health Behaviour in School-­aged Children (HBSC) 2018”, divulgado esta quarta-feira em Lisboa, 21,8% dos adolescentes afirma que quando tem uma preocupação intensa, esta "não o larga" e "não o deixa ter calma para pensar em mais nada".

Apesar disso, mais de oito em cada dez adolescentes considera-­se feliz.

Quase 28% diz que nunca ou quase nunca sente que as coisas lhe correm como queria, e 26,2% nunca ou quase nunca se sente confiante com a sua capacidade para lidar com problemas pessoais.

Os autores do estudo defendem a importância de, na família, na escola e na comunidade/autarquia, "estarem disponíveis ações com crianças e adolescentes que promovam a gestão e autorregulação das emoções, a resolução de problemas, a autoconfiança.

A maioria considera ser fácil falar com os pais, especialmente com a mãe (85,5%) e um quarto dos jovens confessa ter dificuldades em falar com o pai. De acordo com HBSC, mais de dois terços (68,8%) faz todos os dias refeições com os pais e 34,4% todos os dias toma o pequeno-­almoço com os pais.

Três em cada dez não gostam da escola

De acordo com o estudo, 29,6% dos jovens não gostam da escola, considerando que o pior é "comida do refeitório" (58,3%) e as aulas (35,3%) e o "menos mau" são os intervalos/recreios (8,3%).

A grande maioria (80,3%) dos alunos sente-se sempre ou quase sempre segura na escola, enquanto 13,7% referem que sentem muita pressão com os trabalhos.

Já 85,6% disseram que só faltam às aulas quando estão doentes ou têm algum imprevisto, refere o estudo, indicando ainda que 14,2% dos jovens considera-se, na opinião dos professores, "muito bom aluno" e 51,8% avalia-se como um aluno com pouco ou nenhum sucesso académico.

As dificuldades apontadas na escola são que, às vezes ou sempre, a matéria é demasiada (87,2%), aborrecida (84,9%), difícil (82%) e a avaliação "um stresse" (77%). Mais de metade aponta a pressão dos pais pelas boas notas.

A maioria (54,8%) disse que pretende prosseguir os estudos universitários e cerca de um terço dos alunos do 8.º e 10.º anos tem fracas expectativas face ao seu futuro profissional, ou não sabe.

Nos tempos livres, 56,6% usam o telemóvel, 46,9% ouvem música e 35,7% dormem, em todos os casos várias horas por dia, e 50,7% afirmam que é a "falta de tempo" que os impede de desenvolver mais atividades de lazer.

Metade dos inquiridos disse que raramente ou nunca lê, 80% raramente ou nunca fazem atividades de voluntariado, 65,7% raramente ou nunca frequentam atividades religiosas e 86% raramente ou nunca têm intervenção associativa ou política.