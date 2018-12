D. José Cordeiro. “Natal é o próprio Dom de Deus”

O bispo da Diocese de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, dirige a sua mensagem de Natal aos cristãos da diocese em português, mirandês e em língua gestual.

A mensagem tem o título “Natal - o dom de Deus”, em mirandês “l don de Dius”, e começa por apresentar Jesus Cristo como o “autêntico dom da esperança e o grande mistério da luz, que o Pai nos dá pelo Espírito Santo”.

“Por isso, o Natal é o próprio Dom de Deus, a Luz que nasce da Luz, como cantamos na Liturgia do dia da celebração anual do nascimento de Jesus ‘Santo é o dia que nos trouxe a luz. Vinde adorar o Senhor. Hoje, uma grande luz desceu sobre a terra’”, escreve D. José.

O prelado transmontano lembra os mais frágeis e deseja que neste Natal que se aproxima “a Luz da Esperança ilumine as famílias, os jovens, os doentes, os pobres, os reclusos, os que vivem sós, as pessoas com deficiência, os migrantes e as minorias étnicas nos caminhos da justiça e da paz”.

A finalizar a sua mensagem natalícia, D. José Cordeiro exorta os cristãos a prosseguirem “discípulos missionários em comunhão, fazendo o Bem, bem feito, uns aos outros e uns com os outros”.

O bispo de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, volta a passar a noite de Natal com os estudantes que, por qualquer motivo, não têm possibilidade de viver esta época festiva junto das suas famílias. Trata-se de estudantes estrangeiros, de diferentes religiões, que frequentam o Instituto Politécnico.

Entre os mais de 7000 estudantes, o politécnico de Bragança conta cerca de 2000 estrangeiros a frequentarem as diferentes ofertas formativas, desde os programas de mobilidade, a mestrados, licenciaturas e dupla diplomação.

Depois da ceia com os estudantes, o bispo de Bragança-Miranda preside à eucaristia, pelas 23h00, na catedral de Bragança.