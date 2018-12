Oficial. Solskjaer sucede a Mourinho no Manchester United

O Manchester United anuncia Ole Gunnar Solskjaer como o novo treinador dos "red devils" até ao final da época. O anúncio oficial foi feito esta quarta-feira de manhã no site do clube, depois de na noite desta terça-feira o clube ter divulgado um vídeo no qual falava de Solskjaer como "o nosso treinador interino". O vídeo, aparentemente divulgado antes do tempo, foi depois apagado do site do clube.

Ole Gunnar Solskjaer, de 45 anos, treinava os noruegueses do Molde. É um velho conhecido dos adeptos do Manchester United. Jogou onze épocas em Old Trafford, entre 1996 e 2007, e marcou 126 golos.

De acordo com o comunicado do Manchester United, Solskjaer assume de imediato o comando técnico da equipa e irá orientar os "red devils" enquanto decorre o processo de recrutamento de um novo treinador. Da equipa técnica fazem também parte Mike Phelan, Michael Carrick e Kieran McKenna.

"O Manchester United está no meu coração e é brilhante regressar neste papel. Espero trabalhar com os jogadores muito talentosos que temos, com a equipa técnica e com toda a gente no clube", disse Solskjaer ao site do United.

Ed Woodward, diretor executivo do clube inglês, salienta que "Ole é uma lenda do clube com grande experiência, tanto no campo, como no papel de treinador. A sua história no Manchester United significa que ele vive e respira esta cultura e todos no clube estão felizes por tê-lo e ao Mike Phelan de volta. Confiamos que eles vão unir os jogadores e os adeptos na segunda metade da época".



José Mourinho foi despedido do Manchester United na terça-feira. A relação tensa com a administração, em particular com o diretor-executivo Ed Woodward, os maus resultados - a equipa está no 6.º lugar da Premier League - e a alegada má relação com alguns jogadores, nomeadamente, Pogba, são os motivos que terão ditado o adeus a Old Trafford.