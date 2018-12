Anfíbio que enterra a cabeça na areia batizado “donaldtrumpi”

Um anfíbio cego, recentemente descoberto pelos cientistas, vai ser chamado "Dermophis donaldtrumpi", uma referência ao Presidente norte-americano que teima em negar as alterações climáticas.

Trata-se de uma cecília (ou cobra-cega) e o direito a atribuir-lhe um nome foi leiloado para angariar dinheiro para a Rainforest Trust, uma organização sem fins lucrativos, que tem como objetivo a proteção das espécies e ecossistemas em perigo.

O nome foi escolhido pelo chefe da EnviroBuild, uma empresa de materiais sustentáveis, que pagou mais de 22 mil euros no leilão.

A pequena criatura, com cerca de dez centímetros e sem pernas, foi encontrada no Panamá e, de acordo com Aidan Bell, da EnviroBuild, a sua capacidade de enterrar a cabeça na terra combina com a abordagem de Donald Trump ao aquecimento global.

“É o nome perfeito”, diz Aidan Bell. “Cecília vem do latim cecus, que significa cego, o que reflete perfeitamente a visão estratégica que o Presidente Donald Trump tem constantemente demonstrado em relação às alterações climáticas”.