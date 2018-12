Operação da PSP. Dois agentes entre os quatros detidos pelo roubo das Glock

Até pode haver mais detidos durante a operação em curso, mas o plano original do DCIAP (Departamento Central de Investigação e Ação Penal) e da PSP para esta quarta-feira era deter três pessoas e essas já estão detidas.

Estão todas indiciadas por três crimes: tráfico de armas, peculato e associação criminosa.

Quem são os detidos?

Dois são agentes da PSP – os polícias que, à data do roubo das pistolas Glock, eram responsáveis pelo armeiro da Direção Nacional da PSP.

Ambos começaram por ser alvo de um inquérito disciplinar interno ainda no início de 2017, inquérito interno que foi entretanto suspenso, até que houvesse resultados da investigação criminal.

Não estavam suspensos de funções, mas sim colocados em funções administrativas no Comando Metropolitano de Lisboa.

O terceiro detido é um civil, suspeito de pertencer ao grupo que comercializava as armas roubadas.

A estes três suspeitos, a investigação junta uma outra pessoa, que é um dos detidos pela Judiciária na segunda-feira, por alegado envolvimento no furto das armas de Tancos.

São inquéritos diferentes, autónomos (Glock e Tancos), mas a verdade é que este suspeito em concreto consta das duas investigações por envolvimento em tráfico de armas.

150 agentes pelo país

Esta manhã, e no âmbito desta operação a que foi dado o nome de “Ferrocianeto”, decorrem 18 buscas (14 domiciliárias e 4 não domiciliárias). Se houver flagrantes delitos com armas ou droga, o número de detenções poderá aumentar.

No terreno estão 150 polícias, a realizar buscas em 11 concelhos de Norte a Sul do país – entre Vila Nova de Gaia e Albufeira, passando por Abrantes, Mafra, Sintra, Cascais, Oeiras e Almada.

A descoberta do desaparecimento das armas foi feita em janeiro de 2017. De acordo com a PSP, faltavam 57 pistolas Glock – as armas usadas pelas forças de segurança.

Até ao momento, em resultado de diversas operações, já aparecerem oito destas pistolas: quatro em Portugal e outras tantas em Espanha.

O inquérito é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e está a cargo da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa, apoiada pela Unidade Especial de Polícia, Comando Metropolitano do Porto e Comando Distrital de Faro.