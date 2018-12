Fogos de outubro de 2017. É o segundo Natal sem casa para 400 famílias

Aos 29 anos, o brasileiro Washington Antunes trabalha rápido na reconstrução da vida de Maria José Garcia, 68 anos, que perdeu a casa, sonhada em 1984, em Chamusca da Beira, Oliveira do Hospital.

Maria vive num anexo, uma espécie de cozinha, com o marido, António Garcia, 70 anos. “Condições não há. Isto é um bocadinho...”, diz. A mulher lamenta: “Nunca pensei que passasse aqui outro inverno e outro Natal. Perdi tudo, não tinha nada, zero”

Do zero também teve que começar o casal Esmeralda e João Tiago Gonçalves, ambos com 60 anos. Vivem em Tábua, na povoação de Venda da Esperança, numa garagem emprestada. “É muito húmido, mas hoje fui à Câmara e sei que vão começar a casa. Andaram a enrolar, a enrolar, a enrolar e só agora me disseram que tinha que fazer projeto. Fui pedir emprestado 1.800 euros”, lamenta Esmeralda.

João Tiago, doente, dorme num quarto com humidade que escorre pelas paredes. “É impossível ver assim a minha casa, vêm-me as lágrimas aos olhos... Ficámos só com a roupa do carro”, queixa-se.