Sérgio concordaria com o despedimento de Mourinho há uns anos. "Agora já não"

Sérgio Conceição abordou, esta terça-feira, o despedimento de José Mourinho do Manchester United. O treinador do FC Porto admitiu que, com a transição de jogador para treinador, a sua visão do tema mudou.

Em declarações aos jornalistas, Sérgio salientou que Mourinho "foi e continua a ser um dos melhores treinadores do mundo".

"[José Mourinho] Não precisa das minhas palavras, que são de grande admiração e respeito por tudo o que foi e é no futebol mundial. Foi treinador nesta casa em 2004, ganhámos o campeonato e a Liga dos Campeões. As recordações que tenho dele são as melhores e continuará a ser um dos melhores, arrisco-me a dizer, de sempre. É sempre mais fácil mexer no treinador do que no grupo de trabalho, sempre foi assim e sempre será assim", reconheceu o treinador dos dragões.

Questionado se está de acordo que se despeça o treinador em vez dos jogadores, Sérgio brincou com a situação: "Há uns anos até estaria, como jogador concordava com o despedimento dos treinadores. Agora já não."