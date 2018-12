Pepa dá os parabéns ao Leixões por eliminar o Tondela

O treinador do Tondela, Pepa, reconheceu o mérito do Leixões, da II Liga, que eliminou a sua equipa da Taça de Portugal. Os matosinhenses venceram o jogo dos "oitavos" nos penáltis, após 2-2 no prolongamento.

"Parabéns ao Leixões por passar aos quartos-de-final. Fez o 2-2. A partir daí, podia dar para qualquer equipa. Caiu para o Leixões. Para nós, é uma infelicidade tremenda. Mas rapidamente estamos a jogar outra vez e só há uma palavra: reagir", assumiu o técnico beirão, aos jornalistas.

Pepa admitiu que o Tondela está "numa fase complicada" e sublinhou que "ninguém se pode esconder". "Queríamos mais um marco na história do clube, os quartos de final. Estamos frustrados pelo que aconteceu, porque não conseguimos passar esta eliminatória", reconheceu Pepa.