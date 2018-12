Abel considera vitória do Braga justa, Lito preferia o desfecho oposto

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, mostrou-se satisfeito com a vitória da sua equipa, esta terça-feira, sobre o Vitória de Setúbal. Um golo no prolongamento deu o 1-0 que permitiu aos minhotos eliminar os sadinos e seguir para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

Em declarações aos jornalistas, após a partida, Abel considerou que "ganhou a melhor equipa", quem "mais quis e foi mais audaz".

"Poderia ter tirado no prolongamento um dos avançados que tinha e deixei-os lá dentro. Era uma mensagem de confiança para os jogadores, desde que cada um cumprisse defensivamente. Na minha opinião, foi uma vitória justa da melhor equipa", afirmou.

Raúl Silva foi deixou o Braga com menos um, mas mesmo assim o Braga venceu. Abel realçou o "espírito de superação e de equipa" e a "resposta absolutamente fantástica". "Não há cãibras, não há nada que pegue nesta equipa: foram até aos limites", realçou.

Lito queria que a vitória ficasse no Sado



Lito Vidigal, treinador do Vitória de Setúbal, discordou de Abel e vincou que os sadinos "foram melhores", com mais situações criadas e "qualidade de jogo elevada". "Fomos muito mais intensos", sustentou.

"Faltou-nos o resultado, concretizar três ou quatro oportunidades das oito ou nove que tivemos. O Sp. Braga foi aquilo que quisemos que o Braga fosse. Superiorizámo-nos ao Sp. Braga. Há que valorizar a atitude dos jogadores: fomos superiores a uma equipa que é muito forte. O Sp. Braga este ano perdeu no Dragão e criou uma série de oportunidades. Se calhar criou mais no Dragão do que connosco", reforçou.

Lito criticou o que considera ter sido antijogo do Braga: "O Marafona, que é um excelente guarda-redes, de forma sábia perdeu tempo o tempo todo. Mesmo assim só jogámos mais cinco minutos do tempo de compensação. E desses cinco minutos já não houve mais jogo porque o Marafona esteve o tempo todo no chão. De vez em quando, um homem cansa-se e fala. Se fosse o Vitória a fazer, era antijogo."