Ivo Vieira: "Foi um jogo muito esquisito"

O Moreirense fez três golos no Dragão, mas Ivo Vieira não gostou do que viu, tanto ofensiva como defensivamente. Os cónegos caíram nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, aos pés do FC Porto, por 3-2.

Em declarações à RTP, o treinador do Moreirense começou por expressar o seu descontentamento pela falta de produção ofensiva. "Fizemos três golos, é verdade, mas tivemos pouca bola, tivemos poucas oportunidades de golo, jogámos muito longe do último terço do meio-campo do FC Porto e, defensivamente, não estivemos realmente à altura", analisou o técnico.

Para Vieira, os quatro golos sofridos foram "extremamente consentidos". O técnico reconheceu que o FC Porto "é uma equipa forte, tem mérito", no entanto, insistiu que o Moreirense "podia e devia ter feito muito mais":

"Foi um jogo muito esquisito. Foi um jogo confuso, em que não reconheci em muitos momentos a minha equipa. Não fomos capazes de suster o poderio ofensivo do Porto. Podíamos fazer muito melhor e saio daqui com uma sensação muito má do que aconteceu. Defendo que devemos jogar mais, que temos qualidade para tal, que não devemos permitir tantos lances de golo. Em termos de estratégia, qualidade, desempenho, estivemos muito aquém do que podemos fazer. Em disponibilidade e atitude, os jogadores fizeram tudo o que estava ao alcance deles."