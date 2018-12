​Bolsonaro promete fazer tudo contra Cuba e Venezuela, dentro da lei e democracia

O Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, promete tudo fazer, “dentro da legalidade e da democracia”, para combater os governos da Venezuela e de Cuba.



Durante uma declaração em direto no Facebook, o militar na reserva, conhecido pelas suas posições anticomunistas, deixou avisos às lideranças de Caracas e Havana.

“Tudo o que pudermos fazer contra esses países, dentro da legalidade e da democracia, nós faremos”, garantiu Bolsonaro.

O Presidente eleito do Brasil afirma que não vai convidar os homólogos cubano e venezuelano para a sua tomada de posse, marcada para 1 de janeiro.

“Nós não convidamos o ditador cubano nem o ditador venezuelano. Afinal de contas, é uma festa da democracia. Lá não existe eleições, quando existe são suspeitas de fraude, então, para nós não interessa. A melhor maneira de apoiarmos o povo venezuelano é não convidando o sr. Nicolas Maduro”, frisou Jair Bolsonaro.

Durante a sua intervenção em direto no Facebook, o político de extrema-direita também garantiu que vai rasgar o Pacto para as Migrações das Nações Unidas e fez uma comparação com o movimento de contestação social na França.

“Todo o mundo sabe o que está a acontecer na França, está simplesmente insuportável viver em alguns locais da França e a tendência é aumentar a intolerância. Os que foram para lá, o povo francês acolheu da melhor maneira possível, mas vocês sabem da história dessa gente. Eles têm algo dentro de si que não abandonam as suas raízes e querem fazer valer a sua cultura, os seus direitos lá de trás e os privilégios, e a França está sofrendo com isso”, começou por afirmar.

“Nós não queremos isso para o Brasil. Não somos contra imigrantes, mas para entrar no Brasil tem que ter um critério bastante rigoroso, caso contrário, do que depender de mim quanto chefe de Estado, não entrarão”, assegura Bolsonaro.