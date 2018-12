Leixões "tomba" Tondela e mantém-se no trilho do Jamor

O Leixões é o primeiro "tomba-gigantes" nos oitavos-de-final da Taça de Portugal. No desempate por penáltis, após o 2-2 registado no período regulamentar e tempo extra, os matosinhenses bateram o Tondela (4-2).

No Estádio do Mar, Roniel adiantou os "bebés" de Matosinhos logo aos 2'. Delgado empatou para os beirões, aos 20' e, cinco minutos volvidos, consumada a reviravolta no marcador, por intermédio de Tomané (25').

Na segunda parte, aos 79', Pedro Henrique fixou o 2-2 que levou a partida para prolongamento - sem golos - e para a decisão dos penáltis.

Nessa fase do encontro, o Leixões levou a melhor, triunfando por 4-2. O Tondela falhou dois penáltis, por António Xavier e João Mendes. Roniel, que abriu o ativo, foi o herói que definiu o apuramento do Leixões.

Na sexta-feira, às 15h00, na Cidade do Futebol, realiza-se o sorteio dos "quartos" para além do emparelhamento das "meias" da prova rainha.