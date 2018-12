PSG sofre mas segue em frente na Taça da Liga

O PSG avança para os quartos-de-final da Taça da Liga francesa, depois do triunfo sofrido no terreno do Orléans (1-2), da Ligue 2.

O campeão francês e detentor do troféu, com alguns dos habituais suplentes de início, adiantou-se no marcador aos 41', por intermédio de Cavani.

A equipa da casa empataria por Lopy, aos 69' mas Diaby, uma das mais promissoras peças da formação parisiense, assinaria o golo da vitória da formação de Thomas Tuchel, aos 81'.