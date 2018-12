Líder Dortmund perde com "aflito" Fortuna Dusseldorf

O Borussia Dortmund somou a primeira derrota na Bundesliga, esta terça-feira, à 16ª jornada, sendo batido pelo "aflito" Fortuna Dusseldorf (2-1), que abandonou a zona de despromoção.

Com Raphael Guerreiro a não sair do banco de suplentes, o líder da Liga Alemã esteve a perder por 2-0, gom golos de Lukebakio (22') e Zimmer (56'), reduzindo para o desfecho final por intermédio do inevitável Paco Alcácer (81').

O Dortmund mantém-se no primeiro lugar mas, agora, tem o Borussia M'Gladbach a seis pontos de distância, depois do triunfo sobre o Nuremberga (2-0).

O Fortuna abandona o "fosso" da descida, passando a somar 15 pontos, no 14º posto.