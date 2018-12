Enzo Pérez falha penálti e River Plate falha final do Mundial de clubes

O River Plate falhou, esta terça-feira, o acesso à final do Mundial de clubes. A equipa argentina perdeu diante do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, nos penáltis, após o 2-2 ao fim do prolongamento.

A jogar em casa, o Al Ain abriu o marcador logo aos três minutos, com um auto-golo de Pinola. No entanto, o River deu a reviravolta em cinco minutos, aos 11 e 16 minutos, com um "bis" de Rafael Borré.

Já no segundo tempo, Caio, que tem sido associado ao interesse do FC Porto, restabeleceu a igualdade. Pity Martínez teve a oportunidade de desempatar para o River, porém, o seu penálti esbarrou no poste.

A partida seguiu, assim, para prolongamento, mas nenhuma das equipas foi capaz de desatar o nó. Nas grandes penalidades, o ex-Benfica Enzo Pérez falhou o pontapé decisivo e deu a passagem ao Al Ain.

O Al Ain fica à espera do que façam Real Madrid, de Espanha, e Kashima Antlers, do Japão, na quarta-feira. O vencedor defrontará os árabes na final do Mundial. Os "merengues" são os atuais detentores do troféu.