Tottenham segura Vertonghen por mais uma temporada

O Tottenham anunciou, esta terça-feira, que ativou a opção para estender o contrato de Jan Vertonghen até 2020.

A comunicação foi feita no site oficial do clube. O central belga, de 31 anos, terminava contrato no final da época, sendo que, a partir de janeiro, estaria livre para negociar uma transferência, a custo zero, para outro clube. Assim, o Tottenham segurou um dos esteios da sua defesa.

Vertonghen disputou 264 jogos pelos Spurs desde que rumou a Londres, em 2012, proveniente do Ajax, por 12,5 milhões de euros. Na última época, fez parte do Onze do Ano da Premier League, eleito pelos jogadores.