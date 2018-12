OLX garante que anúncio de venda de destroços do helicóptero do INEM “é falso”

É verdade que diversos “curiosos” se deslocaram, sobretudo no domingo, à Serra de Santa Justa, em Valongo, no distrito do Porto, para recolher destroços do Agusta A109S que se despenhou no dia anterior, provocando quatro mortos.

Os roubos obrigaram mesmo o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) a reagir, apelando ao bom senso de quem "tenha a tentação de alterar as evidências de um acidente", pois, "ainda que de forma inconsciente", está a infringir a lei e a prejudicar a prevenção de futuros acidentes.

O que não é verdade é que destroços do helicóptero acidentado do INEM tenham sido colocados à venda no portal OLX.

Isto apesar da imagem que circulou nas redes sociais, onde o anunciante, não identificado, prometia, a troco de 115 euros "negociáveis", vender "várias peças" do helicóptero – entre as quais "bocados da hélice, vidro e logótipo do INEM”.