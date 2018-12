Oitavos-de-final da Taça podem ser o "ponto de viragem" na época do Feirense

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, acredita que o jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, diante do Paços de Ferreira, pode ser o "ponto de viragem" para a sua equipa, esta temporada.

Os fogaceiros podem carimbar a passagem aos quartos-de-final pela segunda vez na história. Nuno Manta Santos já avisou o grupo de que "só a vitória interessa", não só pela continuidade na prova, mas também para, "de uma vez por toda", o Feirense dar "uma prova do seu real valor".

"Jogamos em casa e contra uma equipa da II Liga. Por muito valor que tenha o Paços de Ferreira, a obrigação de seguir em frente é nossa. Vimos de uma série de resultados menos bons para o campeonato e este jogo pode ser o ponto de viragem. Acreditamos que uma vitória nos vai reforçar a confiança e a tranquilidade. Temos de honrar o nome do Feirense. Já disse e não me importo de repetir: uma equipa à Feirense tem de ser unida, solidária, agressiva e intensa", sublinhou o técnico, esta terça-feira, em declarações reproduzidas no site do clube.

Regressos de lesão são alívio para o treinador



Embora Dele Alampasu e João Silva estejam lesionados, Nuno Manta regozijou com os regressos aos treinos de jogadores como Philipe Sampaio, Tiago Mesquita e Crivellaro, que proporcionam "um panorama mais desanuviado". O treinador do Feirense previu que os jogadores do Paços de Ferreira "vão estar muito motivados", em Santa Maria da Feira:

"Têm 13 vitórias em 18 jogos, ganharam cinco dos sete jogos realizados fora e uma dessas derrotas foi no Estádio da Luz. São os líderes da II Liga e têm um plantel recheado de jogadores com experiência de I Liga. O Vítor Oliveira dá sempre muita organização às suas equipas. Esperamos um Paços atrevido e com muita mobilidade nas unidades da frente."

A festa da Taça de Portugal regressa ao Estádio Marcolino de Castro na quarta-feira, a partir das 15h00. O Feirense-Paços de Ferreira terá informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.