Treinador da nova equipa de basquetebol do Sporting apresentado

O Sporting revelou, esta terça-feira, no seu canal oficial de televisão, que Luís Magalhães é o escolhido para treinar a equipa de basquetebol.

O treinador de 60 anos orientará o regresso dos leões ao basquetebol sénior masculino, após 24 anos de ausência. Luís Magalhães foi apresentado esta terça-feira e deixou claro que o objetivo é conquistar o título de campeão nacional logo no primeiro ano de regresso, salientado que "é importante trabalhar todos os dias por esse sonho".

"Quero agradecer ao Sporting por me ter convidado. Acho que é um projeto interessante, um grande desafio conseguir construir uma equipa e ajudar a organizar uma secção o mais profissional possível. Também vou ser coordenador de toda a formação, também quero ajudar toda a formação, fazer um bom trabalho e lutar pelos objetivos de um grande clube como o Sporting que é ser campeão. Vamos fazer tudo o que for possível para que isso seja uma realidade", afirmou.

Preencher um vazio no ecletismo sportinguista



Na opinião de Luís Magalhães, para quem o Sporting "é o maior clube do mundo", a formação da nova equipa de basquetebol é a resposta do presidente, Frederico Varandas, a "uma falha grave" no clube. "Era uma pena um clube grande como o Sporting não ter o basquetebol", assumiu.

O basquetebol português "está a começar a levantar", após ter "batido no fundo". Para Luís Magalhães, "o Sporting vai ser uma grande mola para a modalidade partir para outro patamar de notoriedade".

"Estamos a trabalhar no sentido de ter um plantel forte, tudo vamos fazer para, dentro do controlo financeiro, formar uma equipa que dignifique os sportinguistas. A história do basquetebol do Sporting é das mais ricas de Portugal", acrescentou.



Luís Magalhães estava fora do ativo desed 2015, ano em que foi selecionador de Cabo Verde, mas é um dos treinadores portugueses com maior currículo. O novo técnico leonino foi campeão nacional três vezes pela Portugal Telecom, uma pelo FC Porto e outra pela Ovarense. Entre 2008 e 2011, frequentou o basquetebol angolano. Foi campeão nacional e africano com o 1.º de Agosto e, em 2009, levou a seleção de Angola à conquista do AfroBasket.