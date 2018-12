Rabiot terá acordo com o Barcelona

Adrien Rabiot chegou a acordo com o Barcelona para deixar o Paris Saint-Germain e juntar-se ao clube espanhol no verão, segundo avança o jornal francês "Le Parisien".

O contrato de Rabiot com o PSG termina no final da temporada, pelo que, a partir de 1 de janeiro, estará livre para negociar com outro clube, com vista a uma transferência a custo zero no verão, salvo compensações por direitos de formação. De acordo com o "Le Parisien", o médio de 23 anos já terá acordado os contornos do seu futuro contrato com o Barcelona.

A mesma publicação explica que falta, ainda, saber quando Rabiot rumará à Catalunha. Há a possibilidade de o internacional francês - excluído do Mundial 2018 por indisciplina - se transferir logo em janeiro, de modo a garantir uma compensação para o PSG e impedir que o jogador fique sem competir até julho. Isto porque, segundo confirmou Antero Henrique, diretor desportivo dos franceses, ao "Yahoo!", Rabiot já informou o clube que não aceitará qualquer proposta de renovação.

"O jogador informou-me que não assinaria contrato e que queria deixar o clube a custo zero no final da temporada, isto é, no final do contrato. Para o jogador, isto terá uma consequência muito clara: ele ficará no banco por um período indeterminado", explicou o dirigente, que considerou a atitude de Rabiot "uma falta de respeito para com o clube e os adeptos".