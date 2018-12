Mathieu Flamini regressa ao Getafe seis meses depois

O presidente do Getafe revelou, esta terça-feira, o regresso de Mathieu Flamini ao clube. Retorno peculiar, uma vez que o médio tinha deixado o clube madrileno em julho, pouco menos de seis meses atrás.

Durante o almoço de Natal do clube, Ángel Torres comunicou aos jornalistas que Flamini será novo jogador "azulón" e estará ao dispor do treinador, José Bordalás, a partir de quarta-feira. "Flamini vai ficar pelo treinador, que o quer. Amanhã [quarta-feira] vamos inscrevê-lo."

Flamini tinha deixado o Getafe em julho, após juntar-se à equipa em fevereiro, quando estava sem clube. O internacional francês, de 34 anos, foi lançado pelo Marselha, mas foi no Arsenal que se fez estrela. Esteve quatro temporadas em Londres, antes de rumar ao AC Milan, que representou por cinco anos. Depois, voltou aos "gunners", para mais três épocas. No total, foram sete temporadas com as cores do Arsenal.