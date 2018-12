A gala dos Prémios Stromp do Sporting realizou-se esta terça-feira, em Lisboa. Bruno Fernandes recebeu o prémio para Futebolista do Ano.

Além do médio de 24 anos, há mais dois jogadores da equipa principal de futebol premiados. Jovane Cabral recebeu o prémio de revelação, enquanto Miguel Luís foi galardoado com o Prémio Academia.

O prémio de atleta do ano não foi para um futebolista, contudo. Em vez disso, foi para o guarda-redes da equipa de hóquei em patins do Sporting, Ângelo Girão. A judoca Maria Siderot foi a atleta do ano.

Nuno Cristóvão, do futebol feminino dos leões, foi o treinador do ano. O prémio "Sócio do Ano" foi atribuído a todos os sócios, "em reconhecimento da extraordinária entrega no difícil e complexo período vivido até ao ato eleitoral", conforme revelado pelo Grupo Stromp.

Todos os prémios



Bruno Fernandes - Futebolista;

Jovane Cabral - Revelação;

Miguel Luís - Academia;

Ângelo Girão e Maria Siderot - Atleta;

Nuno Cristóvão - Técnico;

Rafael Lucas Pereira (râguebi) - Coordenador;

Todos os sócios - Dedicação e Sócio também são premiados.

O prémio Saudade homenageia Armando Lacerda.

Na categoria Mundial ganham Tiago Santos (kickboxing), Diogo Abreu (ginástica), Luís Gonçalves, Catarina Duarte, Erica Gomes, Carina Paim (atletismo paralímpico), João Vaz (natação adaptada) e João Soldado (ténis de Mesa adaptado).

Europeu: equipa de corta-mato masc., corta-mato fem., atletismo feminino, atletismo feminino sub-20, hóquei em patins sub-17, Goalball (desporto paralímpico), Nélson Évora (atletismo), Ricardo Fernandes, Adolfo Reis Barão, André Santos (kickboxing), Diogo Ganchinho (ginástica), João Costa (tiro), Samuel Santos (bilhar), João Pedro Monteiro (ténis de Mesa) e João Fernando (judo).