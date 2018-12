Fundação Trump vai fechar. Presidente aceitou doar dinheiro a quem juiz decidir

Em junho, a Procuradora-Geral de Nova Iorque, Barbara Underwood, acusou Donald Trump de desvio de fundos da sua fundação para fins pessoais e lançou uma ação judicial para obter a dissolução da instituição.

"Como demonstra o inquérito, a Fundação Trump já não era mais do que um 'livro de cheques' para pagar as despesas de Trump e das suas empresas através de organizações sem fins lucrativos", afirmaria, então, Underwood em comunicado.

E acrescentava a Procuradora-Geralque a fundação do Presidente americano se envolveu numa "profunda cooperação política ilegal" na campanha para as presidenciais de 2016, com "negócios repetidos e deliberados" para beneficiar os seus interesses pessoais e empresariais, violando "obrigações legais de base" da organização sem fins lucrativos.

A Procuradora-Geral processou o Presidente, os seus filhos Eric, Donald e Ivanka. e a Fundação "por violações persistentes e prolongadas das leis estaduais e federais".

Donald Trump logo reagiria via Twitter ao processo judicial, um processo que considerou "ridículo”.

"Os desprezíveis Democratas de Nova Iorque fazem tudo o que podem para me processar por uma fundação que deu a organizações de solidariedade mais do que o que recebeu." E acrescentou: "Não vou fazer um acordo neste processo."

Mas fez. Segundo adianta a Bloomberg esta terça-feira, citando a Procuradoria-Geral de Nova Iorque, a Fundação Trump chegou mesmo a acordo para a sua dissolução sob supervisão judicial, sendo os ativos beneficentes remanescentes distruibuídos por organizações sem fins lucrativos aprovadas pelo gabinete de Barbara Underwood.

No entanto, e apesar deste acordo de dissolução, as acusações contra Donald Trump e os filhos mantêm-se.

Ainda a propósito desta investigação à Fundação Trump – que é apenas uma das 17 que pendem sobre o atual Presidente dos EUA –, recorde-se que Michael Cohen, ex-advogado pessoal de Trump condenado a três anos de prisão efetiva por ter, por exemplo, violado as leis de financiamento de campanhas eleitorais, foi intimado em agosto pelo Departamento dos Serviços Financeiros de Nova Iorque a prestar declarações sobre a fundação, declarações que foram consideradas "relevantes”.