Raphinha convocado no Sporting. Nani descansa

Raphinha é a grande novidade nos convocados do Sporting para o jogo da Taça de Portugal com o Rio Ave. O extremo brasileiro entra, pela primeira vez, no lote de eleitos de Marcel Keizer. Dois meses depois, está recuperado de uma lesão muscular num adutor e volta a estar disponível.

Além de Raphina, nota para o regresso de Acuña. O argentino falhou o jogo com o Nacional da Madeira, por estar suspenso. Bruno César, que deu a entender que está de saída do Sporting, mantém-se entre as opções do treinador holandês.

Fora dos convocados está Nani. O internacional português tem uma lesão muscular e vai descansar no jogo com o Rio Ave. Battaglia, Wendel e Montero, lesionados, continuam longe da competição. Por opção, ficam de fora Lumor, Marcelo, Carlos Mané e Castaignos.

A partida, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, está marcada para as 19h30. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Renan e Salin;

Defesas: Bruno Gaspar, Ristovski, Coates, André Pinto, Mathieu e Jefferson;

Médios: Petrovic, Gudelj, Miguel Luís, Bruno César e Bruno Fernandes;

Avançados: Acuña, Raphinha, Diaby, Jovane Cabral e Bas Dost.