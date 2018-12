Cláudia batizou o filho em honra de Hitler. Vai para a prisão por pertencer a grupo neonazi

Uma portuguesa de 38 anos foi esta terça-feira condenada a cinco anos de prisão por um juiz no tribunal de Birmingham por pertencer a uma organização neo-nazi proscrita pelo Governo britânico.

Claudia Patatas, até agora em liberdade condicional mas com pulseira eletrónica, vai ter a sentença reduzida em metade dos 166 dias que esteve sob aquela medida de coação, informou fonte do tribunal à agência Lusa.

Adam Thomas, com quem vive, foi condenado a seis anos e meio de prisão pelo crime de pertencer ao grupo National Action, mais dois anos e meio pela posse de um documento com instruções para construir explosivos, sentenças que serão cumpridas em simultâneo.

Ao ler a sentença, o juiz Melbourne Inman referiu a "longa história de convicções racistas violentas" de ambos.

E, dirigindo-se à portuguesa em particular, disse: "Você foi tão radical quanto Thomas, tanto nas suas opiniões como nas suas ações".

O casal é pai de uma criança de pouco mais de 12 meses, ao qual deram "Adolf" como segundo nome devido à admiração por Hitler, demonstrada pela abundância de referências ao partido nazi alemão, desde almofadas no sofá com suásticas a um cortador de massa de biscoitos em forma de suástica.

"Vocês agiram em conjunto em tudo o que pensaram, diziam e fizeram, desde o nome dado ao vosso filho até às fotos perturbadoras do seu filho cercado de símbolos do nazismo e do Ku Klux Klan", acrescentou o magistrado.