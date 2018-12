Keizer: “É difícil saber o que esperar quando chegamos a meio da época”

Na antevisão do jogo de quarta-feira para a Taça de Portugal com o Rio Ave, o treinador do Sporting Marcel Keizer disse ser “difícil saber o que podemos esperar quando chegamos a um clube a meio da época”.

“Encaramos todos os jogos com seriedade. O Rio Ave é um adversário muito bom e será complicado”, antevê Kaiser antes do jogo em casa com os vilacondenses.

Sobre a mensagem nas redes sociais de Bruno César que deixam antever que o jogador pensa em mudar de ares em breve, o treinador verde-e-branco não quis dar muita importância às palavras do brasileiro.

“Não leio o que se escreve nas redes sociais. Não é momento para falar da saída do Bruno. Ele está a treinar bem e não vejo qualquer problema”, afirmou o holandês.

Num momento em que o Benfica fez duras críticas à arbitragem, Marcel Keizer diz que a sua intenção não é trazer uma nova mentalidade ao futebol nacional mas defendeu que para ele “os árbitros para mim também são profissionais de alto nível”. “Tentam fazer o seu melhor, como os jogadores”, acrescentou.

No dia em que é notícia que o avançado do Paços de Ferreira Luiz Phellype pode estar a caminho de Alvalade, num negócio que pode ficar já fechado em janeiro.

Keizer não quis falar de nomes, mas adiantou que o clube pode “melhorar o plantel, mas o mais importante, neste momento, são os jogadores que tenho à minha disposição”.

“Sei que vocês falam de vários jogadores, mas não sou eu que devo comentar”, rematou.