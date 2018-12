Rui Vitória: “Vamos fazer algumas alterações”

O treinador do Benfica, Rui Vitória, disse esta terça feira em conferência de imprensa que irá fazer mudanças na equipa para o jogo com o Montalegre a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. O excesso de jogos que O Benfica irá enfrentar em janeiro dará uma oportunidade aos menos utilizados.

“Vamos fazer algumas alterações, porque o plantel que temos me dá garantia de que pode dar uma boa resposta. Mas vamos manter a qualidade e será um desafio para os jogadores”, disse o técnico dos encarnados.

Em janeiro, segundo o líder das águias a equipa da Luz terá “13 jogos, que poderão ser 14, ou 16.”

“São muitos jogos em pouco tempo e nesta altura vamos fazer algumas modificações”, considera o treinador.

Sobre a ida a Trás-os-Montes para defrontar o Montalegre, Vitória disse que é um “enorme prazer quando o Benfica vai a zonas do país em que, geralmente, equipas como a nossa não vão.”

Critícas? De quem?

Já em relação às críticas de que é alvo, Vitória foi evasivo: “As críticas de quem? Mas quais benfiquistas, que? O que vi foi deixarmos a Madeira debaixo de aplausos”, disse.

As polémicas em relação às arbitragens com os encarnados a pedirem esclarecimentos sobre o funcionamento do VAR, levou o treinador a diz que o “Benfica tem pessoas a tratar desses assuntos e não vou intrometer-me nisso”.

O despedimento de José Mourinho do Manchester United, levou Rui Vitória a deixar uma palavra de apoio ao treinador português.

“Tem sido o melhor ao longo dos tempos. Não é por estar a trabalhar, ou sair, que deixa de ser o melhor”.