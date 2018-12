Morreu monsenhor Virgílio Resende

Morreu esta terça-feira monsenhor Virgílio Vieira de Resende, que foi durante vários anos secretário pessoal de D. Júlio Rebimbas e era atualmente capelão do Hospital de São Lázaro, do Lar Pereira de Lima e do Colégio de Nossa Senhora da Esperança.

Monsenhor Virgílio Resende foi também o representante do Patriarcado de Lisboa como sócio da Renascença na década de 70, tendo sido ele a dar posse, em julho de 1974, à entrada do monsenhor Gonçalves Pedro e do engenheiro Magalhães Crespo na gerência da Rádio Renascença.

Nascido a 23 de agosto de 1937, em Vagos, contava 81 anos de idade. Foi ordenado padre em 24 de setembro de 1961, na diocese de Aveiro, mas depois seria incardinado na diocese do Porto, tendo sido mesmo cónego da catedral.

A ligação ao Porto veio da sua ligação a D. Júlio Tavares Rebimbas de quem foi secretário pessoal, primeiro na sua missão como bispo auxiliar de Lisboa, e depois nas dioceses que o bispo foi recebendo: bispo do Algarve, primeiro bispo de Viana e Arcebispo bispo do Porto.

De acordo com a página da diocese do Porto, monsenhor Virgílio Resende acompanhou D. Júlio mesmo após a sua resignação como bispo do Porto até à sua morte, em 2010.

O corpo de monsenhor Virgílio Antunes estará em câmara ardente na igreja da Misericórdia (Rua das Flores, Porto).

O funeral realiza-se na quarta-feira, dia 19, às 15h30, na catedral do Porto.