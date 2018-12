Jogar com o Benfica é um presente de Natal para os jogadores do Montalegre

Gabi fala do jogo com o Benfica como "um presente de Natal para o Montalegre". O médio recorda o momento em que saiu a bola do Benfica, no sorteio, e descreve a explosão de alegria que se viveu na vila transmontana.

Gabi diz que será "um momento de orgulho e de grande ambição" para a equipa do Campeonato de Portugal. O número 10 do oitavo classificado da Série A do Campeonato de Portugal espera surpreender o Benfica e Gabi acredita que "será um bom jogo".

O Montalegre-Benfica é esta quarta-feira, às 20h45. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.