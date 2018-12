Jogo com o Benfica será o mais fácil da época para o Montalegre

O treinador do Montalegre afirma que o jogo com o Benfica será "o mais fácil da época" para a sua equipa. José Manuel Viage sublinha que os seus jogadores não sentirão qualquer pressão por defrontarem um "colosso europeu" e a mensagem que lhes vai passar no balneário é para que "se divirtam".

"É um momento histórico para o clube, para a região e para a vila", observa, argumentando que o facto de jogo se realizar em Montalegre já é uma vitória para o clube.

Apesar das enormes diferenças entre os dois emblemas, José Manuel Viage garante que a sua equipa "vai jogar para ganhar". "Não vamos meter o 'autocarro' à frente da baliza. Queremos mostrar que há qualidade no Campeonato de Portugal. Temos responsabilidade de defender o Campeonato de Portugal", assume.

O treinador está suspenso, mas aguarda que tudo se possa resolver a tempo de marcar presença no banco para orientar os seus jogadores. O desafio entre Montalegre e Benfica, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, é esta quarta-feira, às 20h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.