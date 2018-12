José Gomes prevê "jogo muito difícil para o Sporting" frente ao Rio Ave

José Gomes espera sentir dificuldades no jogo com o Sporting, esta quarta-feira, para a Taça de Portugal, mas alerta que "também vai ser um jogo muito difícil para o Sporting". As duas equipas encontraram-se há pouco tempo, em Vila do Conde, no primeiro jogo de Marcel Keizer no campeonato e o Sporting venceu, por 1-3.

O holandês já não irá beneficiar do efeito surpresa, mas José Gomes responde que também ele não poderá provocar esse efeito em Keizer.

O Sporting marcou 25 golos, desde a entrada do novo técnico, e essa capacidade ofensiva "merecerá atenção do Rio Ave". José Gomes confirma que os dias de preparação do jogo foram preenchidos por um estudo dos pontos fortes do adversário e a capacidade goleadora "tem de ser tida em consideração".

Na opinião do treinador do Rio Ave, os adeptos irão assistir a um bom espetáculo de futebol e a "concentração e o rigor serão a chave para o jogo".

A ambição de Coentrão

Fábio Coentrão, no final do jogo com o Sporting para o campeonato, confessou, em declarações à SportTV, amor pelo Sporting e disse esperar que os leões conquistem o título nacional. Essas palavras e o sentimento do jogador em nada devem perturbar Coentrão, José Gomes e os adeptos do Rio Ave.

"Coentrão é um excelente jogador, um competidor nato. Será aguerrido a jogar cartas e dominó. Independentemente do que ele disse, eu tenho a certeza absoluta que não há ninguém que queira, mais do que o Fábio, vencer esta eliminatória", garantiu.



O Sporting-Rio Ave, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, realiza-se esta quarta-feira, às 19h30. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.