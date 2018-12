FC Porto atento a Luiz Phellype

O FC Porto também estará interessado em Luiz Phellype. Ao que Bola Branca apurou, os dragões terão entrado na corrida pelo ponta-de-lança do Paços de Ferreira, que o jornal "Record" dá como certo no Sporting, com contrato de três épocas e meia.

De acordo com as informações recolhidas, os campeões nacionais também terão manifestado interesse, embora de forma informal, tal como Benfica. O Sporting foi o único dos três grandes que avançou de forma concreta e o jogador estará inclinado para se transferir para Alvalade.



Contactada pela Renascença, a direção do Paços de Ferreira recusou comentar o assunto. Luiz Phellype, com seis golos, é o melhor marcador do clube na II Liga. O avançado, de 25 anos, é uma peça fundamental no ataque à subida e já no verão os pacenses resistiram às várias abordagens recebidas.

Com o jogador em fim de contrato, a janela de transferências de janeiro será a última oportunidade para o Paços realizar um encaixe financeiro. Luiz Phellype cumpre a terceira temporada na Mata Real. No primeiro ano fez três golos, 11 no segundo e leva seis no terceiro.

O avançado chegou à Europa, proveniente do Desportivo Brasil, em 2012/13 para jogar no Standard Liège. Os belgas cederam-no ao Beira-Mar na temporada seguinte, onde marcou sete golos até janeiro. Transferiu-se para o Estoril, mas em 2014/15 foi emprestado ao Feirense, que disputava a II Liga. Marcou 16 golos, em 36 jogos. Começou 2015/16 no Estoril, mas voltou a não se fixar na Amoreira e foi cedido ao Recreativo de Libolo, onde marcou 13 golos, em 32 jogos.